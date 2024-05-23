‘İnatçılığımı ‘Osman’a da yansıttım’

Atv dizisi 'Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, Festiculture Nantes Türk Kültür Festivali'ne katıldı. Üçüncü kez bu etkinlikte yer alan Özçivit, samimi açıklamalar yaptı. 'Kuruluş Osman' dizisinden de bahseden Özçivit, "5. senemiz. 2-3 hafta sonra sezon finali yapacağız. Haftada bir gün boşumuz oluyor, onda da yurt dışında sevenlerimizle buluşuyoruz" dedi.'Osman' karakterini canlandırmanın sorumluluğu olduğunu belirten Özçivit, şöyle konuştu: "Osman'ı oynamak çok zor ama artık 5. sene olduğundan birçok zorluğu aşmış durumdayım. Artık biraz daha keyfini çıkartıyorum." Kendi karakter özelliklerini rolüne de yansıttığını belirten oyuncu, "Çok hırslıyım, kolay pes etmem. Oynadığım rollerden de az çok görüyorsunuz. Bu durumu rollere de yansıtmaya çalışıyorum, özellikle son dönemde Osman'da da bunu yansıtmaya çalıştım. İnandığından geri dönmemesi bana benziyor" dedi.Fahriye Evcen'le evliliğinden iki oğlu olan oyuncu, "Daha önce Fahriye de gelmişti bu festivale, hatta bu sefer de gelmeyi çok istiyordu ama programı ayarlayamadık. Aile hayatı hep çok güzel. Dünya bir yana aile bir yana" dedi.