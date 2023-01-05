Kuruluş Osman'ın 111. Bölümünde; İsmihan Sultan, Şeyh Edebalı ve Bala Hatun için Marmaracık'ta darağacı kurdu. İsmihan Sultan; Şeyh Edebalı ve Bala Hatun'u bırakmak için Osman Bey'den Sultan Mesud'u istedi.

Osman Bey, Sultan Mesud'u teslim etmeden Bala ve Edabalı'yı kurtarmak için yanında Mesud'la Marmarcık'a gitti. İsmihan Sultan'ın; Osman Bey ve Sultan Mesud'u yan yana gördüğünde "Selçuklu Devleti'nin devrik sultanı Mesud! Ve onun iş birlikçisi, hain Osman Bey! Siz Sultan Alaeddin'e başkaldırdınız!" şeklinde tehditkâr sözlerine Osman Bey "Sultan Mesud'u istedin, işte burada. Beni istedin, işte karşındayım. Bala'mla, Şeyh'imle beni tehdit ettin, işte geldim!" diyerek karşılık verdi.

İsmihan Sultan, Sultan Mesud teslim olmuş olmasına rağmen, Şeyh Edebalı ve Bala Hatun için "Asın!" emri verirken Osman Bey'in Alpleri kale dışındadır. Aktemur Bey ise kaleye sızmayı başarmıştır. Osman Bey'in hamlesi ne olacaktır? Osman Bey, Bala ve Edebalı'yı kurtarabilecek midir?

İsmihan Sultan, Bala Hatun ve Şeyh Edabalı için 'Asın' emri verdi! Osman Bey, Bala ve Edabalı'yı kurtarabilecek mi? | Video

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 111. Bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.