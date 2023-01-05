İsmihan Sultan, Bala Hatun ve Şeyh Edabalı için 'Asın' emri verdi! Osman Bey, Bala ve Edabalı’yı kurtarabilecek mi? | Video

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla ve merakla takip edilen 111’inci Bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da, İsmihan Sultan, Şeyh Edebalı ve Bala Hatun’u özgür bırakmak için Osman Bey’den Sultan Mesud’u kendisine teslim etmesini istedi. Osman Bey, kurduğu oyunla Sultan Mesud’u teslim etmeden Bala ve Edabalı’yı kurtarmak için Marmaracık’a gitti.