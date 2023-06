İstanbul’da kupa şovu

Cumartesi gecesi dünyanın gözü İstanbul'daydı. 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle dünyanın her yanından futbolseverler şehre geldi. Milyonlarca kişi ise ekranları başından maçı izledi.Maç öncesi Brezilyalı popstar Anitta ve Grammy ödüllü Nijeryalı yıldız Burna Boy ile çok sayıda platin ödülüne sahip DJ ve müzik yapımcısı Alesso sahneye çıkıp açılış yaptı.Bu yıl Pepsi'nin sunduğu açılış töreni sonrası Manchester City ile Inter Milan arasında final maçı oynandı. Stadyumu coşturan Burna Boy, dünyada hit olan şarkıları 'Last Last' ve 'It's Plenty'yi seslendirdi.Nijerya'ya özgü desenlerden, baskılardan ve renklerden ilham alan kıyafetler giyen davulcuların nefes kesen performanslarına, taşıdıkları renkli ve Afrika esintili bayraklarla tüm sahneye yayılan dansçılar eşlik etti.