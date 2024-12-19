İşte Ajda Pekkan’nın kulis sırrı: Enerjiyi bisikletten alıyor

Ajda Pekkan, dünyadaki önemli starlar gibi yaptığı işlere büyük özen gösteriyor ve projeleri öncesi disiplinli bir çalışma programı uyguluyor. Ünlü sanatçının bitip tükenmeyen enerjisinin sırrı da ortaya çıktı.Her konserinden önce sıkı bir çalışma içerisine giren 78 yaşındaki sanatçı, sahneye çıkmadan önce iki saat kondisyon bisikletine binip ter atıyor. Böylece sahneye daha zinde ve enerjik çıkıyor. Pekkan'ın şehir dışı konserlerinde de mutlaka kulisine kondisyon bisikletini götürdüğü öğrenildi.