Haberler Günaydın Haberleri İşte Ajda Pekkan'nın kulis sırrı: Enerjiyi bisikletten alıyor
Giriş Tarihi: 20.12.2024

İşte Ajda Pekkan'nın kulis sırrı: Enerjiyi bisikletten alıyor

Ajda Pekkan’ın ilerlemiş yaşına rağmen sahne performansıyla gençlere taş çıkarmasının sırrı ortaya çıktı. Süperstar, her konser öncesi kulise kapanıp iki saat boyunca kondisyon bisikletiyle ter atıyor, sahneye de o enerjiyi yansıtıyor

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN
İşte Ajda Pekkan’nın kulis sırrı: Enerjiyi bisikletten alıyor
ŞEHİR DIŞI KONSERLERİNE DE GÖTÜRÜYOR
Ajda Pekkan, dünyadaki önemli starlar gibi yaptığı işlere büyük özen gösteriyor ve projeleri öncesi disiplinli bir çalışma programı uyguluyor. Ünlü sanatçının bitip tükenmeyen enerjisinin sırrı da ortaya çıktı.




Her konserinden önce sıkı bir çalışma içerisine giren 78 yaşındaki sanatçı, sahneye çıkmadan önce iki saat kondisyon bisikletine binip ter atıyor. Böylece sahneye daha zinde ve enerjik çıkıyor. Pekkan'ın şehir dışı konserlerinde de mutlaka kulisine kondisyon bisikletini götürdüğü öğrenildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
İşte Ajda Pekkan'nın kulis sırrı: Enerjiyi bisikletten alıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA