İşte Güllü’nün kamera karşısındaki son görüntüleri

Geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Güllü'nün ölmeden önce çektiği 'Eylül Zamanı' adlı klibinin kamera arkası görüntülerine GÜNAYDIN ulaştı. 14 Eylül'de Yalova'daki bir mekânda gerçekleştirilen klip çekimleri, Güllü'nün henüz hayattayken kamera karşısına geçtiği son anları içeriyor.

Ortaya çıkan görüntülerde sanatçının sahne öncesi hazırlıkları dikkat çekiyor. Güllü'nün kıyafetlerini ve takılarını özenle denediği, saç ve makyaj provalarını titizlikle yaptığı anlar görülüyor.

KIZI VE ARKADAŞI YANINDA

Klip çekimleri boyunca Güllü'yü bir an olsun yalnız bırakmayan iki kişi var: Kızı Tuğyan ve onun yakın arkadaşı Sultan. Görüntülerde, Tuğyan'ın çekim aralarında annesinin yanından ayrılmadığı, kamera arkasında ona destek olduğu dikkat çekiyor.

Öte yandan klip ekibi, Güllü'nün çekimler süresince sergilediği pozitif enerji ile herkesi motive ettiğini ve her sahnede profesyonel bir titizlik gösterdiğini belirtiyor. Bu özel görüntüler, Güllü'nün hem sanatına hem de anneliğine dair son izleri taşıyor.