İşte Kalben’i yakan gizli görüntüler

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ünlü şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine operasyonu düzenlendi. Yürütülen soruşturma doğrultusunda ikamete yapılan baskında Kalben gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise üç parça halinde ağırlığı 15 gram gelen uyuşturucu madde ile birlikte 2 bin avro, 730 dolar ve bin 500 TL ele geçirildi.Evinde yapılan aramada, oyuncak araba içerisinde uyuşturucu madde bulunan Kalben'in bir kavanozla balkondan aşağı da uyuşturucu madde attığı tespit edilip, şarkıcı hakkında adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı verildi. Magazin dünyasının gündemine bomba gibi düşen operasyonun detaylarına ortaya çıktı.Kalben'in ikametine yapılan operasyonun arkasında İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yapılan bir ihbarda Kalben'in yurtdışında iken uyuşturucu madde kullanırken gizlice çekilmiş bir videosunun gönderildiği öğrenildi. Söz konusu ihbarda, ünlü şarkıcının uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilince emniyetin düğmeye bastığı belirlendi. GÜNAYDIN, söz konusu videonun görüntülerine ulaştı. İhbar sonrası gözaltına alınan Kalben ise verdiği ifadesinde uyuşturucuya Harbiye'de verdiği bir konserde çok yakın arkadaşının ziynet eşyalarını çalmasından dolayı çok üzüldüğü için başladığını söyledi.İhbarcının iddia ettiği gibi kimseye uyuşturucu madde temin etmediğini söyleyen şarkıcı, söz konusu videonun İtalya gezisi sırasında bir arkadaşı tarafından gizlice çekildiğini ve o kişinin yakın zamanlarda video karşılığında kendisinden para istediğini anlattı. Para vermeyince şantajcının videoyu emniyetle paylaşıp şantajın boyutunu artırdığını söyleyen Kalben, içici olduğunu belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının olaya ilişkin yürüttüğü soruşturma devam ediyor.İHBARCININ emniyete gönderdiği dilekçede, "Şarkıcı Kalben Sağdıç uyuşturucu kullanıyor ve çevresine para karşılığı dağıtım yapıyor" şeklinde devam eden ihbarda asıl uyuşturucuyu getiren kişilerin ismi de verilirken, ünlü şarkıcının yine magazin dünyasında tanınan birçok kişiye uyuşturucu madde sağladığı belirtildi. Ayrıca yurt dışından ülkeye giriş yaptığı sırada enstrümanların içerisinde de ülkeye uyuşturucu madde soktuğu anlatıldı.