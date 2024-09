İşte katı kurallarla yaşayan erdem ailesi

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Karadut' ilk bölümüyle 23 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Yayınlanan tanıtımlarıyla dikkat çeken Karadut, hayata ve her şeye yetişmeye çabalarken savrulan Zuhal'in aşkı tanıdığında karanlıktan aydınlığa doğru dönüşme ve dönüştürme hikayesini izleyicilerle buluşturacak. Dizinin kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Şükrü Özyıldız, Aslı İnandık, Burak Dakak, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Rami Narin, Elif Nur Kerkük, Yaşar Aydınlıoğlu, İpek Ayaz Kortunç ve Engin Şenkan yer alıyor. Kurallarla çevrili Erdem ailesinde Zuhal, kendi doğrularını bulmaya çalışırken babası ve kardeşleriyle farklı sınavlar yaşayacak. Zuhal'in aşk yolculuğunun aileyi nasıl etkileyeceği ise büyük merak konusu. "Erdem" ailesinin üyeleri şu şekilde:Emekli bir albay olarak kızlarıyla yaşadığı evde kendi askeri disiplinine dayalı bir düzen kurmuştur. Otoriter ve katı bir adam olduğu herkes tarafından bilinir. Kızlarını bu dünyada her şeyden üstün tutsa da onlara göstermeye çalıştığı sevgisi genelde huysuzluğu tarafından gölgelenir. Eşinin ölümünden sonra en büyük kızı Zuhal'e karşı aşırı korumacı olması da Çetin'i düzeni sağlamaktaki en büyük mücadelesine götürecektir.Kişisel gelişim kariyerindeki üstün başarıyı aşk ve ilişkiler üzerine verdiği danışmanlıklar ve yazdığı kitaplardan elde etmiştir. Medyada görünen güçlü, güzel, modern kadın imajının altında ise ev hayatında bambaşka bir kimlik yatmaktadır. Babasının himayesinden çıkamayan bir ev kadını rolüne hapsolmuştur. Ailesine karşı sorumlulukları onu yalnız bir kadına dönüştürmüştür fakat beklemediği bir anda karşısına çıkan aşk uğruna babasını karşısına almayı göze alacaktır.Zuhal'in bir küçüğü olan Figen, ailede başarılı bir evliliğe imza atmayı başarmış tek kişidir. Ayhan ile 10 yılı aşan evliliği ve iki çocuğu paylaşması onları her mücadelede birlik olan bir takım haline getirmiştir.Ailede en küçük olmanın verdiği şımarıklık ve rahatlıkla yerli yersiz kafasına estiği gibi davranmaktan çekinmez. Annesini çok küçük yaşta kaybetmesi üzerine Zuhal'i anne yerine koymuştur.Mimarlık kariyerine yeni başlamasına rağmen ailede Zuhal'in eline bakmayan tek üye olmayı başarmış genç bir kadındır. Ilımlı ve sıcakkanlı yapısıyla ablasının en güvenilir sırdaşlarından biri olmuştur. Aşkı ve sevgiyi hayatının merkezine koyar, yaşadığı ilişkiye körü körüne bağlıdır. Babasıyla en sağlıklı ve dengeli ilişkiyi kuran Aslı'dır.