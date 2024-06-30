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Giriş Tarihi: 1.7.2024

İtalya sokaklarında 3 bin 800 kişilik selfie

İtalya sokaklarında 3 bin 800 kişilik selfie
Oyuncu Furkan Palalı, İtalya Canal 5'de 'Terra Amara' adıyla yayınlanan, başrolünde yer aldığı 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde canlandırdığı 'Fikret' performansıyla; BCT Benevento Sinema ve Televizyon Festivali'nde En İyi Uluslararası Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı.




Ödül töreni sonrası, Santa Sofia Meydanı'nda kurulan dev sahnede röportaj gerçekleştiren Palalı; röportaj sonrası, bilet alarak kendisini izlemeye gelen ve saatler öncesinden meydanı dolduran 3.800 kişi ile selfie çekti. Yoğun kalabalıkta, fanların ilgisi sebebiyle sokakta yürümekte zorluk yaşayan başarılı oyuncu; akıcı İtalyancasıyla da sempati topladı.
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İtalya sokaklarında 3 bin 800 kişilik selfie
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