İtalya sokaklarında 3 bin 800 kişilik selfie

Oyuncu Furkan Palalı, İtalya Canal 5'de 'Terra Amara' adıyla yayınlanan, başrolünde yer aldığı 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde canlandırdığı 'Fikret' performansıyla; BCT Benevento Sinema ve Televizyon Festivali'nde En İyi Uluslararası Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı.Ödül töreni sonrası, Santa Sofia Meydanı'nda kurulan dev sahnede röportaj gerçekleştiren Palalı; röportaj sonrası, bilet alarak kendisini izlemeye gelen ve saatler öncesinden meydanı dolduran 3.800 kişi ile selfie çekti. Yoğun kalabalıkta, fanların ilgisi sebebiyle sokakta yürümekte zorluk yaşayan başarılı oyuncu; akıcı İtalyancasıyla da sempati topladı.