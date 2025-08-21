İtalya’da terslik üstüne terslik!

Sosyetenin tanınmış isimlerinden Dila Tarkan, ailesiyle İtalya'da tekne turuna çıktı. Sicilya bölgesinde alışveriş yapmak isteyen Tarkan, önce bir mağazaya girdi. Ancak mağazada aksilikle karşılaşan Tarkan, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Girdiğimiz bir yerden eşim Dağhan'a bir şey alacaktık. Bir sürü problem çıktı. Başka bir kadın da alışveriş yapıyordu.

Dağhan'dan alacakları parayı yanlışlıkla kadından çekmişler. Kadın alacağımız ürünlerle dükkanı terk etti gitti. Sokakta kadını bulmaya çalıştılar. Sonra kadını bulup geri getirdiler. Bir türlü eşyalar hazırlanamadı. Parayı ödeyemedik. 1 saat içerde mahsur kaldık. Sonra bizimkiler sıkıldı tekneye geçti, ben inat ettim sorun çözülene kadar bekledim."

ŞAŞKINA DÖNDÜ

Dila, ardından girdiği başka mağazada da poşetlerin karışmasıyla şaşkına döndü. "Sanırım burada tüm mağazalarda alışveriş böyle yapılıyor" diyen Dila Tarkan, şöyle konuştu:

"Sonra çıktım mağazadan uzaklaştım, başka bir yerden şapka aldım. Sonra bayağı ilerlemiştim, tekneye dönerken telefonum çaldı. İtalyan biri 'Yanlışlıkla size başka poşeti vermişiz geri gelir misiniz?' diye aradı. Tekrar dönüp kendi poşetimi aldım. Resmen zulüm çektik."