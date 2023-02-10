‘Kader tedbir almak, akıllı düşünmektir’

PROF. DR. Nihat Hatipoğlu, önceki akşam atv Ana Haber'e katıldı. Hatipoğlu'nun depremle ilgili şu açıklamaları milyonlar tarafından sosyal medyada paylaşıldı: "Bilim adamlarının, işin uzmanlarının sözü bizim için dini bir emir gibidir. Bundan sonraki süreçte onları dinlemek zorundayız. Geçmiş olan süreçte dinlemediğimiz için başımıza felaket geldiyse bunu kadere bağlayamayız. Kader bu değil, kader akıllı düşünmektir. Tedbir almaktır. Peygamberimiz 'Akıldan daha büyük tedbir yok' diyor. 1 yıllık binalar yıkılıyor. Burada bir hile-hurda var demek ki... Büyük fiyatlarla satılan yeni binalar bir anda yıkılıyor!"