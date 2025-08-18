‘Kadın James Bond olmaz’

Denis Villeneuve'ün yönetmen koltuğunda oturacağı, senaryosunu Steven Knight'ın kaleme aldığı yeni James Bond filminde, ikonik 'James Bond' rolünü kimin oynayacağına dair tartışmalar sürüyor.

YENİ BİR İDDİA

Daniel Craig'in ardından yeni Bond adayları arasında Aaron Taylor-Johnson, Cillian Murphy, Theo James, Idris Elba, Josh O'Connor, Jonathan Bailey, Rege- Jean Page ve Henry Golding gibi isimler yer alıyor. Bir diğer iddia ise yeni James Bond'un kadın olacağı yönünde ve Gugu Mbatha- Raw ya da Tilda Swinton'ın yeni Bond olabileceği düşünülüyor.

TARTIŞMAYA KATILDI

Bu konuyla ilgili tartışmalara usta oyuncu Helen Mirren da dahil oldu. Oscar ödüllü İngiliz oyuncu Helen Mirren, bir röportajında şöyle dedi: "Ben çok feminist biriyim ama James Bond'un erkek olması gerekiyor. Bir kadın olamaz. Bu mümkün değil. James Bond, James Bond olmak zorunda, aksi takdirde başka bir şeye dönüşür."

'BOND ERKEK OLMALI'

Eski James Bond yıldızlarından Pierce Brosnan da bu konuda yorum yaptı. Brosnan, James Bond'u bir erkek oyuncunun canlandırmaya devam etmesi gerektiğine inandığını belirtti.