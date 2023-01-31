17 Şubat'ta vizyona girecek olan Serdar Akar imzalı 'Kadınlara Mahsus' filminin fragmanı sosyal medyada dikkat çekti. Film, hayatlarında yeni bir sayfa açmak için 'Kadınlara Mahsus' adlı bir kampta bir araya gelen 8 kadının hikayesini beyazperdeye taşıyacak. "Kadın kadının kurdu değil, yurdudur" sloganıyla vizyona girecek olan filmde Melisa Aslı Pamuk, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Müjde Uzman, Yurdaer Okur, Şebnem Sönmez, Elifcan Ongurlar, Merve Çağıran, Başak Parlak, Nami Esatgil, Halil İbrahim Yılmaz ve Ertan Saban rol alıyor.