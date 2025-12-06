‘Kadının hayata meydan okuyan duruşunu seslerle anlattık’

TUBA Ünsal'ın başrol oynadığı, ses frekanslarının sinematik gücünü izleyiciyle buluşturan 'The Resonance' adlı kısa film, İstanbul Fashion Film Festival'de dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Gösterimin ardından düzenlenen özel söyleşide yönetmen Emir Mavitan ve Ünsal'ın sevgilisi de olan girişimci Emir Ulusoy, filmin oluşma süreci hakkında soruları yanıtladı. Emir Ulusoy, müziğe ve sese olan tutkusunun çocuk yaşlarda başladığını ifade ederek şunları söyledi: "9–10 yaşlarındayken başlayan merakım, zamanla bir hobi olmaktan çıkıp hayatımın merkezine yerleşti.

Koleksiyoner titizliğiyle birçok özel parçayı biriktirdim. Bu tutkuyu profesyonel bir çerçeveye taşımak istediğim noktada, yönetmen Emir Mavitan ile ses frekanslarına odaklanan bu özgün projeyi geliştirdik. Bu filmin hayata geçmesinde Tuba Ünsal'ın çok büyük bir payı var. İlhamı, enerjiyi ve duygusal yönlendirmelerin çoğunu o sağladı. Kendisine gerçekten minnettarım."

'KARAKTERİN İÇSEL YOLCULUĞUNU FREKANSLARLA GÖRÜNÜR KILMAK İSTEDİK'

FİLMİN yönetmeni Emir Mavitan, projeyi şöyle tanımladı: "Bu filmde her ses frekansı değiştiğinde, kadının duygusal dünyasının da nasıl dönüştüğünü izleyiciye hissettirmek istedik. Kimi zaman huzuru, kimi zaman mutluluğu, zindeliği, yer yer korkuyu ama en çok da hayata meydan okuyan güçlü duruşunu frekanslarla anlattık. Sesin fiziksel etkisiyle karakterin içsel yolculuğunu bir araya getirerek görünür kılmak istedik."