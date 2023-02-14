‘Kalbim senin evin, o eve çok iyi bakacağım’

Ünlü sporcu Aşkım Burçe Tunay, sevgilisi Yiğit Can Datlı'yı depremde kaybettiğini açıkladı. Bir dönem popüler bir yarışmada da yarışan Tunay, acısını şöyle paylaştı: "Yarım kalmadık bir söz veriyorum, mahşere kaldık. Yüzünü görmeye cesaret edemedim önce. Aslında kendimi kandırma şeklimdi bu, 'yüzünü görürsem yaşamadığına inanmak' zorunda kalacaktım artık... Ama son kez bakmalıydım sana, son kez seni çok sevdiğimi söylemeliydim. Bir yerlerden beni izlediğini biliyorum. Kalbim senin evin söz veriyorum, o eve çok iyi bakmaya çalışacağım."