Kalbinin sesini dinle

ATV'nin yeni dizisi 'Gözleri KaraDeniz'de imkânsız bir aşkın kahramanlarını canlandıran Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız GÜNAYDIN'a konuştu. İkili "Azil ve Güneş sizin arkadaşınız olsaydı onlara ne tavsiye verirdiniz?" sorusunu yanıtladı. Halit Özgür Sarı, "Azil benim arkadaşım olsaydı ona mantığını değil, kalbinin sesini dinlemesini söylerdim" dedi.

'YÜZ KERE DÜŞÜN' DERDİM

GÜNEŞ karakterini canlandıran Özge Yağız ise daha temkinli bir yaklaşım sergileyerek, "Ben mantığını çok hızlı devreye sokan biriyim. Her adımın daha aklı başında atılmasından yanayım. Güneş'e de 'Acele etme, gerekirse yüz kere düşünüp bir kere adım at, öyle karar ver' derdim" ifadelerini kullandı.