Kalp ameliyatı olacağım

İbrahimTatlıses, önceki akşam Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Konseri izleyenler arasında ünlü isimlerin de yer aldı. Duayen sanatçıyı eski eşi Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada, oğlu Ahmet Tatlıses da yalnız bırakmadı. İmparatoru izlemeye gelen isimlerden Şafak Sezer de bir ara sahneye çıktı.Tatlıses, şarkı arasında kendisini dinlemeye gelen seyircilerinden helallik isteyerek, "Kalp kapakçığı ameliyatı olacağım birkaç güne. Hakkınızı helal edin" diye konuştu. İmparator'un bu cümleleri kurmasıyla birlikte gözleri de doldu. Ünlü sanatçı, kendisini haftanın 5 günü arayıp sağlığını soran yakın dostu Hülya Avşar'a sahneden teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.