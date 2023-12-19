Kalyon Karapınar GES’in güneşi, dünyaya umut oldu

Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı güneş enerjisi santrallerinden biri olan Kalyon Karapınar GES, TRT World ekranlarında yayınlanan 'Seeds of Change' belgeselinde, sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji konusunda örnek proje olarak ele alındı. Youtube'da 5.2 milyon kişinin izlediği belgeselin sunuculuğunu üstlenen ünlü Hollywood oyuncusu Adrian Grenier, Kalyon Karapınar GES'i "Bir göl yatağından yükselen bu destansı güneş okyanusu, önemli bir yenilenme ve umut mesajı veriyor" şeklinde tanımladı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kalyoncu, Türkiye'nin 2053 karbon sıfır hedefine emin adımlarla ilerlediğini belirterek; Karapınar GES'in 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde olduğunu ve toplam 3,5 milyon güneş panelinin tamamının dünyanın ilk ve tek tam entegre güneş paneli fabrikası olan Kalyon PV'de, yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla üretildiğini ifade etti. Kalyoncu, Kalyon Karapınar GES'in yıllık 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacını karşıladığını sözlerine ekledi.