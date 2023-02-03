İrem Derici’nin Rizeli sevgilisi utangaç çıktı: ‘Kameralara alışkın değilim’

İrem Derici, Rizeli sevgilisi Atakan Işıktutan ile Kuruçeşme'de görüntülendi. Daha önceki röportajlarında Rizeli bir sevgili istediğini dile getiren şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Işıktutan ile sosyal medyada aynı gönderileri paylaşınca Rizeli sevgili açığa çıkmıştı.Mekandan ilk olarak ayrılan Derici, çıkışta "Atakan Bey ile berabersiniz, aşkınız netlik kazandı diyebilir miyiz?" sorusuna "Bilemiyorum" yanıtını vererek oradan ayrıldı. Ardından birkaç dakika sonra mekandan çıkan Işıktutan ise "Arkadaşlar ben alışık değilim böyle kameralara, teşekkür ederim. Rizelilere selamlar" dedi ve kahkaha attı.