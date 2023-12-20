Karaca yeni mağazasını açtı! Stil sohbetleri ile yeni koleksiyon...

Türkiye'nin hazır giyim ve perakende sektöründeki en köklü markalarından 106 yaşındaki Karaca, dünyaca ünlü markaların yer aldığı İstanbul Kanyon AVM'de yeni bir mağaza açtı. Çağdaş ve modern dokunuşlara sahip özel tasarımlı koleksiyonların yer aldığı mağazanın açılışı, ünlü oyuncu, yazar ve stilist Ece Sükan'ın stil sohbetleri eşliğinde gerçekleşti. Kadın giyim koleksiyon lansmanının yapıldığı özel geceye Karaca CEO'su Cihat Özbekli ve Karaca Kadın Marka Danışmanı Burçin Çamurdan ev sahipliği yaptı. Karaca Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Güneş'in de katıldığı bu özel etkinlikte cemiyet ve moda dünyasına yön veren isimler bir araya geldi.

106 YILLIK KARACA YENİ MAĞAZASIYLA ARTIK KANYON'DA

Karaca'nın, Türk kadınını uzun yıllar önce tasarım triko ürünleriyle buluşturduğunu ve bu noktada bir mihenk taşı olduğunu ifade eden Karaca CEO'su Cihat Özbekli "1917'den beri Türkiye'de var olan, içinde eskilik değil köklülük barındıran, bir taraftan da 100 yaşını aşmış bir marka Karaca. Son birkaç senedir üzerinde büyük bir özveriyle çalışarak kadın modasına yeniden girme kararını aldık ve bugün çok özel tasarıma sahip koleksiyonlarımızla karşınızdayız. Yılda yaklaşık 20 milyon insana dokunan Karaca olarak en önemli görevlerimizden birisi de 106 yıldır insanlarımıza iyi şeyler sunmak. Çünkü bu duyarlılığımız köklerimizden aldığımız güçten geliyor. Bu doğrultuda sahip olduğumuz sorumlulukla hareket edip, dünyayı ve değişen moda anlayışını yakından takip ederek yüksek kaliteli ürünleri insanlarımızın beğenisine sunuyoruz. Türkiye'de şehirli, modern kadın ve erkeklerin giyiminin prestijli markası olma yolculuğunda önemli adımlar atıyoruz. İstanbul'un kalbinde, modern mimarisi ile dikkat çeken bir çekim merkezi olan Kanyon'da tam da bu sebeple mağaza açtık. Önümüzdeki dönemde yeni dünyanın beklentileri ile uyumlu, kendinden söz ettiren bir KARACA markası göreceksiniz. Hem kadın, hem erkek modasında ve hem de yeni markamız REN ile ev dekorasyonunda iddialı olacağız" diye konuştu.

KARACA'NIN KÖKLÜ GEÇMİŞİNİ ANLATAN MODERN KOLEKSİYON

Sürdürülebilirliğin günümüzde büyük önem taşıdığını ve uzun dönem kullanılabilecek kaliteli ürünlerin bu sürece katkı sağladığını ifade eden Ece Sükan "Karaca çok köklü bir marka ve böylesine değerli bir markanın uzun zaman sonra kadın koleksiyon ürünlerini mağazalarda görmek gerçekten çok kıymetli ve çok keyifli. Ben de kişisel olarak kendi hayat tarzında geçmişe, köklülüğe ve bu tür miraslara çok önem veren birisiyim. Bugün lansmanı yapılan kadın giyim koleksiyonu, Karaca'nın köklülüğünü anlatan felsefeyle çağdaş, modern ve dinamik bir koleksiyon olarak karşımıza çıkıyor. Birbiriyle çok rahat kombinlenebilecek ürünlerin bu koleksiyonda yer aldığını ifade etmek isterim" dedi.

MODASI GEÇMEYECEK RENKLER VE ZAMANSIZ TASARIMLAR

Üst düzey malzeme kalitesiyle uzun ömürlü ürünlere imza attıklarını belirten Karaca kadın giyim koleksiyonun tasarımcısı Hakan Oktaş "Kadınların, günün her saatine uygun, rahatlıkla kombinleyebileceği bir koleksiyon hazırlamak istedik. Renklerde ve formlarda elbette küçük trend dokunuşlarımız oldu. Böylelikle koleksiyonumuzu, her sezon modası geçmeyecek çizgilerle tasarladık. Bununla birlikte üst düzey kaliteye sahip malzemeler kullandığımız için Karaca ürünleri uzun yıllar yaşayacak" dedi.

Zamansız renk ve tasarımlara sahip Karaca kadın koleksiyon ürünleri, rahatlıkla kombinlenebilecek desen ve çizgilere sahip yapısıyla gardıropların anahtar parçası olacak. Türkiye'nin köklü markası 106 yaşındaki Karaca, şık ve kaliteli görünmek isteyenler için birbirinden modern yüksek kalitede rafine ürünler sunuyor.