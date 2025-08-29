‘Karadeniz bizim için eşsiz bir deneyim’

ATV'nin ekran yolculuğu için gün sayan dizisi Gözleri KaraDeniz'in başrol oyuncuları Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız, Karadeniz'deki çekim sürecinde yaşadıkları deneyimleri anlattı. Halit Özgür Sarı, dizinin ön hazırlık sürecinin titizlikle yürütüldüğünü vurgularken yönetmen Altan Dönmez'in vizyonunun hikâyeyi ve karakterleri ilmek ilmek şekillendirdiğini ifade etti. Her sahne öncesi karakterler üzerinden tek tek geçtiklerini belirten ikili, "Hocamızla yaptığımız bu detaylı çalışmalar bize büyük güven verdi" dedi. Çekimlerin gerçekleştiği Karadeniz bölgesine dair izlenimlerini de paylaşan Sarı ve Yağız, en çok yöre insanının sıcaklığına hayran kaldıklarını dile getirdi: "Buradaki insanlar sadece misafirperver değil, aynı zamanda çok zeki ve müthiş bir espri anlayışına sahipler. Bize her konuda yardımcı oldular, kalplerinin güzelliğini hissettirdiler." Karadeniz'in doğasına da hayranlıklarını dile getiren oyuncular, özellikle Ayder Yaylası ve Çamlıhemşin'den büyülendiklerini belirtti. Bölgenin lezzetli mutfağının da unutulmaz olduğunu söyleyen ikili, "İnsanıyla, doğasıyla, yemekleriyle Karadeniz eşsiz bir deneyim oldu. İlk sıraya güzel kalpli insanlarını, sonra doğasını, sonra yemeklerini koyarız" dedi.