Kardeş düşünmüyorlar

NEFİSE Karatay, Nişantaşı'nda bir AVM'de görüntülendi. Bir etkinlik için Cihan Nacar'a kostüm almaya geldiğini belirten sunucu, "Türk Günü Yürüyüşü için New York'taydım. Türk Evi'ne gittim, muhteşemdi. Her anlamda güzel geçti. Yeni bir reklam çektim. Program devam ediyor" dedi. Yıllardır hep aynı formda olan Karatay, "Düzenli besleniyorum ve spor yapıyorum. İçinde kötü duygu barındırmazsan, kötü bir görüntü yansımaz" diye konuştu. Kardeş düşünmediklerini belirten Karatay, "Maya voleybol ve atletizm yapıyor. Güzel bir okula gidiyor. Onu destekliyoruz. Önemli olan sağlıklı olsun" ifadelerini kullandı.