‘Kardeşlerim’ Arjantin’i de kasıp kavurdu

30'dan fazla ülkede yayında olan atv dizisi 'Kardeşlerim', 'Todo Por Mi Hogar' adı ile önceki gün Arjantin'de yayına girdi. Dizi, ilk bölümü ile izleyiciyi ekran başına kilitledi. Yapım, ortalama yüzde 44,57, en yüksek ise yüzde 48,87 izlenme payıyla harika bir başlangıç yaptı, aldığı oranla yayınlandığı saat diliminde Arjantin'in en çok izleneni oldu. Sadece ekranda değil sosyal medyada da fırtına gibi esen 'Kardeşlerim' Trend Topic oldu. #TodoPorMiHogar etiketi ile Twitter Arjantin'de en çok konuşulan başlıklara liderlik eden dizi sosyal ağlarda 1,6 milyon gösterime, 800 bin görüntülemeye ve 21,9 bin etkileşime ulaştı.İspanya ve Şili başta olmak üzere yayına girdiği ülkelerde büyük başarı yakalayan dizi oyuncularına şimdiden Arjantin'den davet var.