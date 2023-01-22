Kardeşlerim’de Ahmet Ömer’i nüfusuna almaktan vazgeçti!

76. Bölümde neler yaşandı?

YASMİN, ÖMER İLE ASİYE'NİN ARASINI; SARP DA AHMET İLE ÖMER'İN ARASINI BOZDU

Sarp'ın sinsi planı işe yaradı. Hastanede tedavi altına alınan Sarp, onların suçunu Ömer'e attı. Ahmet'in ona inanmayı seçmesi ile tüm dengeler yine değişir. Ömer yine kötü ve suçlu pozisyona düşer. Ahmet onu nüfusuna almaktan vazgeçer. Ömer de aldığı motoru geri iade eder.