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Giriş Tarihi: 22.1.2023 11:33 Son Güncelleme: 22.1.2023 11:35

Kardeşlerim'de Ahmet Ömer’i nüfusuna almaktan vazgeçti!

Cumartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün, yönetmenliğini Serkan Birinci’nin üstlendiği “Kardeşlerim” izleyiciyi ekran başına tutmaya devam ediyor. Sevilen dizi ekranların yanı sıra sosyal medyada da ilgi görüyor.

Kardeşlerim’de Ahmet Ömer’i nüfusuna almaktan vazgeçti!

76. Bölümde neler yaşandı?

YASMİN, ÖMER İLE ASİYE'NİN ARASINI; SARP DA AHMET İLE ÖMER'İN ARASINI BOZDU

Sarp'ın sinsi planı işe yaradı. Hastanede tedavi altına alınan Sarp, onların suçunu Ömer'e attı. Ahmet'in ona inanmayı seçmesi ile tüm dengeler yine değişir. Ömer yine kötü ve suçlu pozisyona düşer. Ahmet onu nüfusuna almaktan vazgeçer. Ömer de aldığı motoru geri iade eder.

Asiye ve Doruk ise suçsuz olduklarını kanıtlayana kadar gözaltında tutulurlar. Akif ve Nebahat Doruk'u çıkartırlar ama o Asiye'ye yardım etmezlerse çıkmayı kabul etmez.

Akif Ayla'dan ses kaydını silmesi için bir plana yapar ve evine gider. Doruk ve Yasmin anneleriyle birlikte yemeğe çıkarlar. Asiye bu duruma bozulur ve Doruk'a trip atar.

Orhan, Şengül'ün evinde kendine oda tutar. Bunu öğrenen Gönül fenalık geçirir.

Asiye'ye kumpas kuran Yasmin, onunla Ömer'in arasını açmayı başarır. Sarp'ın telefonunda Süsen'in mesajını bulan Ömer, onunla yüzleşmeye gider. Ona gerçeği sorar.

Sarp son dakika gelir onun cesaretini toplayıp söyleyemediği şeyin çıktıkları olduğunu söyler.

Heyecan dolu gelişmeleriyle Kardeşlerim, Cumartesi akşamları saat 20.00'de atv'de!

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Kardeşlerim'de Ahmet Ömer’i nüfusuna almaktan vazgeçti!
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