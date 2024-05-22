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Giriş Tarihi: 23.5.2024

Kate Moss yine Türkiye’de: Dön dolaş Bodrum

Yabancı yıldızlar, tatil sezonunu açtı! Ülkemize ilk gelen isim, dünyaca ünlü model Kate Moss oldu. Her yaz başı Bodrum’a gelip detoks kampına giren Moss, yine kuralını bozmadı

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Kate Moss yine Türkiye’de: Dön dolaş Bodrum
GİZLİCE GELDİ
İngiliz top model Kate Moss, Bodrum'dan vazgeçmiyor. Her yıl yaz aylarının ilk günlerinde Bodrum'daki bir detoks merkezine gelerek hem tatil yapan hem de form tutan model, bu yıl da rotasını değiştirmedi. Moss, geçtiğimiz hafta gizlice merkeze geldi ve sessiz sedasız otel odasına kapandı.




GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
KATE Moss, kimsenin kendisini rahatsız etmesini istemediğini belirterek tüm görevlileri harekete geçirdi. Moss'un talimatı üzerine ünlü modelin konakladığı odanın etrafında kuş uçurtulmadı. Her yıl paparazzilerin kurbanı olan Moss'un bu nedenle ekstra güvenlik istediği öğrenildi.
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Kate Moss yine Türkiye’de: Dön dolaş Bodrum
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