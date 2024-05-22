Kate Moss yine Türkiye’de: Dön dolaş Bodrum

İngiliz top model Kate Moss, Bodrum'dan vazgeçmiyor. Her yıl yaz aylarının ilk günlerinde Bodrum'daki bir detoks merkezine gelerek hem tatil yapan hem de form tutan model, bu yıl da rotasını değiştirmedi. Moss, geçtiğimiz hafta gizlice merkeze geldi ve sessiz sedasız otel odasına kapandı.KATE Moss, kimsenin kendisini rahatsız etmesini istemediğini belirterek tüm görevlileri harekete geçirdi. Moss'un talimatı üzerine ünlü modelin konakladığı odanın etrafında kuş uçurtulmadı. Her yıl paparazzilerin kurbanı olan Moss'un bu nedenle ekstra güvenlik istediği öğrenildi.