Kim Milyoner Olmak İster?’de 1000. bölüm heyecanı

ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster?, bu akşam 1000'inci bölümle izleyiciyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen programın bu özel yayınına, kanalın sevilen dizilerinin oyuncuları katılacak. Ünlü isimler büyük ödül için mücadele edecek.Kardeşlerim dizisinden Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Yalnız Kurt'tan Jessica May, Hasan Denizyaran, Aldatmak'tan Feyza Sevil Güngör ve Yusuf Çim yarışmacı koltuklarına oturacak. Kazanılan para ödülleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlanacak.