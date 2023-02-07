Kimi sevdiklerine kavuştu kimi acı haberle sarsıldı

■ Oyuncu Mahir İpek'in yeğenleri Kahramanmaraş'ta göçük altındaydı... İpek, önceki gün "Yeğenlerimin hepsi kurtarıldı. Hepiniz var olun" diye konuştu.■ Oyuncu Erkan Petekkaya, eşi Didem Petekkaya'nın yakın akrabalarının enkaz altında kaldığını söyledi. Petekkaya, "Ulaşamıyoruz, lütfen yardım edin. Allah hepimizin yardımcısı olsun" dedi.■ Ailesi Hatay'da yaşayan Melisa Aslı Pamuk, önceki gün yürüyemeyen anneannesi ve teyzesi için yardım çağrısında bulunmuştu. Oyuncu, "Anneannem de teyzem de kurtuldu çok şükür. Allah ülkemizin yardımcısı olsun" diye konuştu.■ Oyuncu Zehra Yılmaz, Antakya'daki arkadaşları için yardım çağrısında bulundu. Arkadaşının bebeğiyle fotoğrafını paylaşarak yardım isteyen Yılmaz, "Yazmadığımız yer kalmadı. Bu mesajları okuyoruz, ne olur paylaşın. 2 yaşında kızı, eşi, anne ve babası ile aynı evde göçük altında. Hayattalar mı bilen yok" diye paylaşım yaptı. "Güzel Hatay'ım izlediklerime gördüklerime aklım almıyor" diyen Yılmaz, şunları söyledi: "Antakya'da ulaşamadığım çok fazla arkadaşım var. Çaresizlik ne kötü. Sevdiklerimin enkaz altında olduklarını bilip elimden bir şey gelmemesi daha kötü. Bir arkadaşım aradı, yardımın gelmediğini söyledi. Suları bitmiş, yağmur suyu içmeyi düşündüklerini belirtti. Söyleyecek bir şey bulamadım. Yalvarıyorum, artık destek yollayın."■ Tiyatrocu Metin Zakoğlu'nun Hatay'da yaşayan kayınvalidesi, etrafta çöken binalar yüzünden evinde sıkışmıştı. Kapıyı açıp çıkamayan aile için yardım isteyen Zakoğlu, gece saatlerinde sevindiren haberi aldı. Oyuncu "Kayınvalideme ulaştık, çok şükür güvenli bir yerde. Desteğinize minnettarım. Şimdi ilk iş onu İstanbul'a getirmek. Tekrar başın sağolsun Türkiye. Sabır, sabır, sabır" dedi.■ Oyuncu Uğur Aslan, Hatay'daki ailesinin yarısının göçük altında kaldığını söyledi. Yakınları enkazda olan Aslan'ın endişeli bekleyişi devam ediyor. Ünlü oyuncu "Abim, ablam, yeğenlerim göçük altında. Onları kaybettiğimizi düşünüyoruz. Durum çok vahim" diye paylaşım yaptı.■ Oyuncu Barış Gönenen ailesine ulaşmanın mutluluğunu yaşadı. Gönenen paylaşımında "Antakya'daki akrabalarımla ilk başta iletişim kurmakta zorlandım. Ancak saatler sonra iyi oldukları haberi geldi. Çok şükür iyiler, halkın yardımıyla enkazdan çıkmışlar.Umarım herkes yakınlarının iyi haberlerini alır" dedi.■ Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın ailesi de Hatay'da göçük altında kalmıştı. Dün gerçekleşen arama kurtarma çalışmalarında Tohma'nın ailesi kurtarıldı. Babası yaralı kurtulan Tohma'nın annesinin durumu kritikti. Ancak annesi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Serengil, "Canım meleğimi, Tohma'mın biricik annesini kaybettik. Enkazdan babası kurtarıldı ama maalesef annesi dayanamadı. Başta Tohma'mın ailesine ve depremde yakınlarını kaybeden herkese baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, acım sonsuz" dedi.■ Yaptığı yemek videolarıyla dikkat çeken ve Demet Akalın'ın paylaşımlarıyla bir anda fenomen olan Taha Duymaz'ın da halasının evinde enkaz altında kaldığı öğrenildi. Taha'nın ablası Semiha Duymaz; kardeşinden haber alamadıklarını söyledi.