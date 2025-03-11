Kırmızılar içinde dünyayı salladı! Kate Middleton'dan "mirasçı benim" mesajı

"FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK"

Kraliyet ailesine yakın bir kaynak, People dergisine verdiği demeçte, "Bu bir fırtına öncesi sessizlik gibi. William ve Kate, hayatlarının en büyük sorumluluğuna doğru ilerliyorlar. Ancak Kate'in sağlığı öncelikli oldu ve bu, onlara ailece neyin önemli olduğuna karar vermek için bir fırsat sundu" dedi. Kaynak ayrıca, "İlerleyen dönemde şartlar değişecek. Bu sebeple, aileye zaman ayırarak, görevlerine yavaş yavaş geri dönmeleri mantıklı bir seçenek" diye ekledi.