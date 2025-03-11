Kırmızılar içinde dünyayı salladı! Kate Middleton'dan "mirasçı benim" mesajı

Geçtiğimiz yıl kanserle mücadelesi nedeniyle Commonwealth Günü etkinliğine katılamayan Kate Middleton, bu yıl Westminster Abbey'de düzenlenen törene geri dönüş yaptı.
14 Ocak 2025'te iyileşme sürecine girdiğini açıklayan Galler Prensesi, eşi Prens William ile birlikte 10 Mart'ta gerçekleşen törene katıldı. Etkinlikte, kanser tedavisi devam eden Kral Charles ve diğer kraliyet ailesi üyeleri de yer aldı.
The Telegraph moda direktörü Bethan Holt'a göre Kate, büyük ve geniş bir gardıroba sahip olduğu için sakin bir moda anlayışı benimsiyor ve kıyafetlerini yeniden tasarlayarak sürdürülebilir bir tarz yaratmaya çalışıyor. Kate, giyim tercihini tamamlayan Gina Foster imzalı kırmızı bir şapka takarken, aksesuarlarıyla da nostaljik bir hava estirdi.
Kraliçe II. Elizabeth ve Prenses Diana'nın takı koleksiyonlarından parçalar tercih eden Kate, Diana'ya ait Collingwood inci küpeleri ve merhum Kraliçe'nin dört sıralı elmas ve inci kolyesini takarak anlam yüksek bir stil ortaya koydu. Bu parçaları takmasının ardındaki mesajın ise; "mirasçı benim" olduğu dile getirildi.
KANSERLE MÜCADELE VE GERİ DÖNÜŞÜ
Ocak 2024'te geçirdiği planlı bir karın ameliyatının ardından şubat ayında kanser olduğu tespit edilen Kate Middleton, 22 Mart 2024'te hastalığını kamuoyuna duyurmuştu. Geçtiğimiz yılın büyük bir kısmında görünmeyen prenses, haziran ayındaki Trooping the Colour, temmuzda Wimbledon, kasımda Anma Günü ve aralıkta "Together at Christmas" konseri gibi önemli etkinliklerde boy göstermişti.
Kraliyet ailesinin "gelecekteki kraliçesi" olan Kate, 2025 yılında da halk için düzenlenen etkinliklere katılmaya devam ediyor. Ancak Kral Charles'ın sağlık durumu nedeniyle tahtın William ve Kate'e beklenenden önce geçmesi ihtimali gündemde. Bu sebeple çift, kamu görevleri ile çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis arasında denge kurmaya çalışıyor.
KRALİYET AİLESİ ETKİNLİKTE BİR ARADAYDI
Commonwealth Günü törenine Kate ve William'ın yanı sıra Kral Charles, Kraliçe Camilla ve Prenses Anne de katıldı. Kral Charles, kanser tedavisinin devam etmesine rağmen etkinlikte yer alarak dayanıklılığını ve liderliğini gösterdi. Etkinlik, Kraliyet ailesinin zorlu bir dönemde bile birlikteliğini ve kamuya verdiği önemi vurgulayan anlamlı bir buluşma oldu.
"FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK"
Kraliyet ailesine yakın bir kaynak, People dergisine verdiği demeçte, "Bu bir fırtına öncesi sessizlik gibi. William ve Kate, hayatlarının en büyük sorumluluğuna doğru ilerliyorlar. Ancak Kate'in sağlığı öncelikli oldu ve bu, onlara ailece neyin önemli olduğuna karar vermek için bir fırsat sundu" dedi. Kaynak ayrıca, "İlerleyen dönemde şartlar değişecek. Bu sebeple, aileye zaman ayırarak, görevlerine yavaş yavaş geri dönmeleri mantıklı bir seçenek" diye ekledi.
Kraliyet ailesi üzerinde artan baskılar ve gelecekte tahta çıkma ihtimali karşısında Kate Middleton ve Prens William, şu an için hem kraliyet görevlerini hem de aile hayatlarını dengelemeye odaklanmış durumda. Kate'in Commonwealth Günü'ne dönüşü, prensesin eski gücünü kazandığını ve kamusal yaşamda daha aktif olmaya hazırlandığının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.