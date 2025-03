Kırmızılar içinde dünyayı salladı! Kate Middleton'dan "mirasçı benim" mesajı

KANSERLE MÜCADELE VE GERİ DÖNÜŞÜ

Ocak 2024'te geçirdiği planlı bir karın ameliyatının ardından şubat ayında kanser olduğu tespit edilen Kate Middleton, 22 Mart 2024'te hastalığını kamuoyuna duyurmuştu. Geçtiğimiz yılın büyük bir kısmında görünmeyen prenses, haziran ayındaki Trooping the Colour, temmuzda Wimbledon, kasımda Anma Günü ve aralıkta "Together at Christmas" konseri gibi önemli etkinliklerde boy göstermişti.