Giriş Tarihi: 30.8.2025

Kış hazırlıklarına başladı 65 kilo konserve yaptı

Şarkıcı Merve Özbey, kışlık domates kavanozlarını paylaştı. Özbey, kendisine gelen 'Sen mi yaptın?' şeklindeki sorulara da şöyle yanıt verdi: "Ben bunu her kış yapıyorum. Rekorum 140 kiloydu, bu sene 65 kilo hazırladım. 2 çocuk annesiyim, çok yoğun çalışıyorum. Doğduklarından beri de bütün yemeklerini ben yapıyorum. Bu zorunluluk değil, bir sorumluluk. Mutfakla uğraşmayı da çok seviyorum. Burası benim rehabilitasyon merkezim. Çok rahatlatıyor beni. Mesela geçen gün Manisa'da konser verdim. Konsere gittiğim şehirde kalmadan döndüm. Çocuklarım yemek yediklerinde çok mutlu oluyorum. O yüzden evimle ilgilenmeye çalışıyorum."
