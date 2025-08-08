Kıvanç Tatlıtuğ kayıp arkadaşını arıyor

Marmara Denizi'nde meydana gelen esrarengiz olay, iş ve magazin dünyasını yasa boğdu. Ünlü tekne tasarımcısı Halit Yukay, denizin ortasında parçalanmış halde bulunan teknesinin ardından kayboldu. Olay, Erdek açıklarında, Narlı köy kıyısına yakın bir bölgede yaşandı. Bölgedeki balıkçılar, denizde sürüklenen parçaları fark ederek sahil güvenliğe haber verdi. İnceleme sonucunda, geçtiğimiz ay 1,5 milyon Euro'ya satılan lüks teknenin Halit Yukay'a ait olduğu belirlendi. Ortadan kaybolan başarılı işadamının arama çalışmalarına ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı. Narlı köy muhtarı Abdullah Dağtekin olay yerinde Tatlıtuğ'a yardımcı oldu.Ünlü oyuncu, geçtiğimiz ay Yukay'ın teknelerinden birini satın almış ve işadamıyla sık sık bir araya gelmişti. Olayı duyar duymaz soluğu Erdek'e bağlı Narlı köyde alan Tatlıtuğ, sahil güvenlik ekiplerinin çalışmalarını saatlerce yakından takip etti. Görgü tanıklarına göre ünlü oyuncu oldukça üzgün ve endişeliydi.