Kızım kim bu adam?

'İllegal Hayatlar' filmiyle gişe heyecanı yaşayan Mahsun Karaca, geçtiğimiz günlerde gittiği bir AVM'de ilginç bir olay yaşadı. Karaca bir ara yanına gelen bir kadın ile fotoğraf çektirdi. Ancak kadın fotoğraf çektirdikten sonra "Bu adam kimdi? Baktım herkes fotoğraf çektiriyor, ben de çektireyim dedim ama tanımıyorum" diyerek kızına mesaj attı.Kızı ise bu mesajı ve annesine verdiği "Hayır ne münasebet anne o seninle fotoğraf çektirdi" yanıtını Mahsun Karaca'yı da etiketleyerek sosyal medyada paylaştı. Karaca, "Böyle bir güzelliğe kayıtsız kalamazdım ve fotoğraf çekilmek istedim. Çok selamlar kendisine fotoğraf için de teşekkürlerimi ilet" diye yanıt verdi.