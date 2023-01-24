‘Klibi izlerken gözyaşlarımı tutamadım’

Şarkıcı Segah, 2013 yılında vefat eden ünlü sanatçı Müslüm Gürses ile 'Sevilmeden Yaşanır mı' şarkısına dijital ortamda düet yaptı. Şarkı kısa sürede büyük bir kitleye ulaştı. Muhteşem Candan'ın gerçekleştirdiği çalışmaya, Segah ve Gürses'in eski kliplerinden sahneler alınıp montajlanarak bir klip hazırlandı. Segah, "Müslüm Gürses'in orijinal tonundan şarkıyı seslendirerek düet yaptık. 'Sevilmeden Yaşanır mı' şarkımızın klibini izlerken çok duygulandım, gözyaşlarımı tutamadım. Müslüm Baba özlemini, sevenleriyle aynı duygular içinde paylaşıyorum" dedi.