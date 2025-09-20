Konserinde “Yıkılasın İsrail” diye tepki gösterdi

Bingöl'deKültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen 'Bir Anadolu Şenliği' konser programının ilk gününde sahne alan ünlü sanatçı Alişan, 25 yıl aradan sonra hemşerileriyle buluştu. Konser sırasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Alişan, "Yıkılasın İsrail, enkazını göreyim. Sana ülke diyenin yüzüne tüküreyim" sözleriyle Siyonist rejime tepki gösterdi. Konserde Filistin atkısı takarak Gazze için 'Dünyadan Uzak' şarkısını seslendirdi.