‘Kral Şakir’ çocuklarla D&R’da buluştu

KRAL Şakir karakteriyle çocukların gönlünde taht kuran karikatürist Varol Yaşaroğlu'nun yazıp resimlediği yeni kitabı 'Dikkat Kaygan Zemin', D&R ev sahipliğinde düzenlenen tanıtımda minik okurlarıyla buluştu. Kitabın tanıtım davetinde çocuklar, müziklerle dans ettikleri, resim yapıp boyadıkları, film izledikleri, sohbetler edip kitap imzalattıkları eğlence dolu bir hafta sonu geçirdiler. Çocuklarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Varol Yaşaroğlu; "Umarım birlikte tanıtacağımız daha nice kitaplarımız olur. Çünkü, Türkiye'de çocuklar kitap okumuyor algısını ancak birlikte kırabiliriz. Aileler, çocuklarının Kral Şakir sayesinde kitap okumaya başladığını söylüyor. Bu da bizim için büyük bir mutluluk" dedi.