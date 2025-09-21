Kralıyetin yeni gözdesi

Londra Moda Haftası, önceki akşam tarihi bir ana tanıklık etti. Türk moda markası Barrus ve aromaterapi markası Art de Huile, '7 Hills / 7 Heals' koleksiyonunu görkemli bir defileyle tanıtarak moda dünyasına damga vurdu. Bu özel an, yalnızca Londra'nın seçkin moda çevrelerinde değil, İngiliz kraliyet ailesine yakın çevrelerde de büyük yankı uyandırdı.

Koleksiyonun en dikkat çekici özelliklerinden biri, nanoteknoloji ile geliştirilen kokulu eşarplar oldu. Defilenin doruk noktası ise İngiliz kraliyet ailesinin stil ikonları Lady Amelia Windsor ve Lady Victoria Hervey'in podyuma çıkmasıydı.

Onların üzerinde taşıdığı kokulu eşarplar ve renk değiştiren tasarımlar dikkat çekti. Gecenin sürprizlerinden biri de, The Real Housewives yıldızlarından Juliet Angus'un (Julietti) davetliler arasında yer almasıydı. Julietti, koleksiyona olan hayranlığını da dile getirdi.