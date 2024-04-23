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Giriş Tarihi: 24.4.2024

Küçük savaşçılara özel balo

Küçük savaşçılara özel balo
Zorlu hastalıklarla mücadele eden çocuklar için sürprizlerle dolu bir 23 Nisan Balosu düzenledi. Bir otel tarafından Bir Dilek Tut Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen baloya Gülcan Arslan, Can Bartu Arslan ve Serhan Onat gibi ünlüler de katıldı. Şef Ercan Yamantürk'ün ekibi tarafından hazırlanan çocukların favorisi lezzetlerin ikram edildiği balo; sihirbazlık gösterisi, bubble show, boyama atölyesi ve cupcake atölyesi gibi etkinliklerle eğlenceli anlara sahne oldu. Etkinliğin sonunda çocuklara hediyeler dağıtıldı.
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Küçük savaşçılara özel balo
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