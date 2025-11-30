Kültür-sanat dünyasından SABAH’a teşekkür

Sabah Gazetesi'nin doğumu dahil her yaşına şahitlik ettim. İlk günden itibaren Türkiye'nin en iddialı medyasıydı. Sabah Gazetesi'nin kendi özgün bakışı olmadan herhangi bir konu tam anlamıyla anlatılmış ve anlaşılmış sayılmazdı. Her zaman bugün olduğu gibi büyük, güçlü ve etkiliydi. Bu muhteşem kültür hazinemizin hem oluşmasında hem de bugünlere aktarılmasında ne kadar önemli bir rol oynadığını özellikle benim yaşımdakiler çok iyi bilir. Sabah sadece bir gazete değil aynı zamanda Türkiye'nin hafızası ve değerlerinin korunduğu yerdir. Sağlam bir duruşu ve olaylara kendine özgü bir bakışı vardır. Benim yolum sabah gazetesiyle 2002 yılında kesişti. Aynı çatı altında yaptığımız Çocuklar Duymasın dizisinin seyirciye ulaşmasında, daha iyi anlaşılmasında ve bir daha asla kırılamayacak rating rekorlarına imza atmamızda Sabah Gazetesi'nin katkısını ve desteğini unutamam. Sabah Gazetesi'nin 40 yıldır devam eden gerçeği aktarma işlevinin daha yıllarca devam etmesini dilerim. Muhabirliği hiç bırakmayan, hep olay ve etkinlik yerinde bulunan Sabah Gazetesi emekçileri sayesinde vatandaşlarımıza anında ulaşabiliyoruz. Bu bakımdan da tüm emekçi arkadaşlarıma hem teşekkür ederim hem de 40. Yıl nedeniyle hepsini kutlarım.Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, kuruluşundan bu yana Türkiye'nin kültür ve sanat haritasında köklü bir dönüşümün taşıyıcısı olmuş, sanatın her alanında ulusal ve uluslararası ölçekte büyük başarılara imza atmıştır. Sabah Gazetesi'nin 40. yılında, sanata ve kültürel hafızamıza gösterdiğiniz özen ve ilgi için sizleri yürekten kutluyoruz. Kültür dünyamızın vazgeçilmez sesi olarak bizlerle olmanızdan mutluluk duyuyor, önümüzdeki nice yıllarda da bu değerli katkılarınızın devamını diliyoruz.Kuruluşundan bu yana sanatta, eşitlik ve erişilebilirlik ilkeleriyle yol alan Devlet Tiyatroları, bugün de aynı inançla perdelerini açıyor. Her temsil, yalnızca bir oyun değil, Cumhuriyet'in sanatla nefes alan bir hikâyesi. Ve o hikâye, 75 yıldır şu cümlede hayat buluyor: "Sanat, bir milletin kalbinde yankılanan en güçlü sestir." Kültür dünyamızın güçlü sesi olarak yanımızda olmanız bizler için büyük bir mutluluk. "Sabah Gazetesinin 40. Kuruluş Yıl Dönümü" vesilesiyle, Türk sanat ve kültür hayatına sunduğunuz kıymetli katkıları ve kültürel belleğimize gösterdiğiniz hassasiyeti takdirle karşıladığımızı belirtirken; Gazetenizin, kültür dünyamızdaki vazgeçilmez yerini koruyarak nice başarılı yıllara ulaşmasını temenni ederiz.Basın tarihimizde 40 yıldır varlığını sürdüren Sabah Gazetesi, kültür ve sanat alanına verdiği önemle, sanatın geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlayan çok değerli bir yayın organı oldu. Bu anlamlı dönüm noktasında, kültür-sanat haberciliğinde gösterdiği özen ve destek için teşekkür eder, emeği geçen tüm basın emekçilerine teşekkür ederiz.Türkiye basın tarihinde uzun soluklu bir yayıncılık geçmişine sahip Sabah Gazetesi'nin 40. yılını kutluyorum. Yayıncılık alanında çeşitliliğin ve farklı alanlara temasın kıymetinin her geçen gün arttığı günümüzde, kültür-sanata ayırdıkları alan için teşekkür ediyorum.Türkiye İş Bankası, kuruluşundan bu yana toplumsal kalkınma misyonunu kültür ve sanatla birleştirerek bu dönüşümün önemli bir paydaşı olmuştur. Yayıncılıktan koleksiyonerliğe, sahne sanatlarından müzeciliğe uzanan faaliyetleriyle kültürel mirasın korunması, sanatın yaygınlaştırılması ve yeni kuşaklara aktarılması yönünde sürdürülebilir bir katkı sağlamaktadır. İş Sanat çatısı altında yürütülen çalışmalar, bankanın kurucu değerlerini çağdaş bir vizyonla geleceğe taşımaktadır. Basın dünyamızın köklü kurumlarından Sabah gazetesinin 40. kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutluyor, kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerimizin geniş kitlelerle buluşmasına katkı sağlayan işbirliğimiz için teşekkür ediyoruz. Tüm Sabah çalışanlarına başarı ve esenlik dileklerimizi sunarız.: Zorlu PSM olarak 2013'ten bu yana Zorlu Holding'in desteğiyle, Türkiye'nin kültürsanat ekosistemini büyüten ve dönüştüren bir platform olmaktan gurur duyuyoruz. 13 yılda 8 milyondan fazla misafirimizi ağırlayarak uluslararası müzikalleri, konserleri, tiyatroları ve festivalleri İstanbul'a taşıdık. Bununla birlikte kendi prodüksiyonlarımız, sosyal fayda projelerimiz ve genç sanatçıları destekleyen yapımızla yalnızca bir sahne değil, yaşayan bir kültür-sanat kurumu haline geldik. Türkiye'yi dünya kültür-sanat haritasında güçlü bir şekilde konumlandırmak en büyük motivasyonumuz. Sabah Gazetesi'ni 40. yılı vesilesiyle içtenlikle kutluyorum. Yayın hayatı boyunca kültür-sanat alanına gösterdiği ilgi ve desteği çok kıymetli buluyorum. Nice yıllar boyunca sanatın, kültürün ve düşüncenin ışığını geniş kitlelere ulaştırmaya devam etmelerini diliyorum.ENKA Sanat olarak, yürüttüğümüz çalışmalarda genç sanatçılara umut ve destek olmayı her zaman önceliğimiz olarak gördük. Bu doğrultuda burs ve destek programları hayata geçiriyor, onlara sahnelerimizin kapılarını açıyoruz. Aynı zamanda sanatın her dalından yeni ve özgün işlere alan açarak, yediden yetmişe herkesin sanatla buluşmasını hedefliyoruz. Kurumlarla geliştirdiğimiz iş birlikleri, proje ve sponsorluk çalışmaları ile sanat alanının gelişmesi ve güçlenmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Bu süreçte, çalışmalarımıza sayfalarında yer vererek görünürlük sağlayan Sabah Gazetesi'ne teşekkür ediyor, yayın hayatının 40. yılını kutluyoruz.Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü olarak, kuruluşundan günümüze ülkemizin kültürel zenginliklerini kamuoyuna aktarmada önemli bir rol üstlenen Sabah Gazetesi'nin 40. yılını kutluyor, Sabah'ın ışığının kültür ve sanat hayatımızı aydınlatmaya devam etmesini diliyoruz.Türkiye'nin kültür-sanat yolculuğuna tanıklık eden, sanatçılara alan açarken sanatseverleri yaratıcı ifade biçimleriyle buluşturarak ülkemizin entelektüel belleğine katkı sunan Sabah Gazetesi'nin 40'ıncı yaşını yürekten kutluyoruz. Akbank Sanat olarak sanatın dönüştürücü gücüne inanıyor; yılda 700'ü aşkın etkinlikle sanatın herkes için ulaşılabilir olmasını destekliyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, sanatçılar ve sanatseverler için çağdaş sanatın, müziğin, sinemanın ve genç üretimlerin bir arada geliştiği bir buluşma zemini oluşturuyoruz. Sanatı herkes için ulaşılabilir kılma hedefinde aynı vizyonu paylaştığımız Sabah Gazetesi'nin kültür-sanat alanına sağladığı katkıların artarak sürmesini diliyoruz.Borusan Sanat olarak, Türkiye'nin önde gelen senfonik topluluklarından Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) aracılığıyla, uluslararası düzeyde bir müzik üretim alanı yaratıyoruz. Her sezon farklı dönemlerden eserleri özgün bir bakışla buluşturarak dinleyiciler için yeni yorum alanları açıyoruz. Ulusal ve uluslararası solist ve şeflerle kurduğumuz işbirlikleri, müzisyenlerimizin sanatsal gelişimini olduğu kadar müzikseverlerin ufkunu da genişletiyor. Amacımız, her konserle klasik müziğin bugünüyle canlı bir bağ kurmak. Bu vesileyle kültür ve sanatın yerini her zaman önemseyen Sabah Gazetesi'nin 40. Yılını kutluyor, kültür-sanat yaşamına katkıları için teşekkür ediyoruz.Sabah Gazetesi, Türk basınında habercilik anlayışını, görsel dili ve sayfa düzeniyle dönüştüren, gazeteciliğin kurumsal yüzünü şekillendiren bir yenilik döneminin de öncüsü oldu. Yaşam kültürüne ve toplumsal değişimin ritmine yer vererek gazeteciliğe dinamizm kazandırdı; yalnızca haber değil, trend belirleyen, çağın ruhunu yakalayan bir gazete olarak anıldı. Bu değerli mirasın ışığında, Sabah Gazetesi'nin 40. yılını kutluyor; geçmişte bunu mümkün kılan tüm ekipleri saygıyla anıyor, sanatla, düşünceyle ve toplumla bağ kuran bir yayın anlayışıyla nice 40 yıllar diliyorum.: Türkiye'nin köklü sanat kurumlarından biri olan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO); konserleri, eğitim projeleri ve genç sanatçılara sunduğu desteklerle, ülkemizin kültür ve sanat hayatına değer katmaktadır. Türk ve dünya müziğinin seçkin örneklerini sanatseverlerle buluşturarak, Türkiye'nin çağdaş ve evrensel sanat anlayışının güçlü bir temsilcisi olmayı sürdürmektedir. Bu vesileyle, Türk basınının köklü kuruluşlarından Sabah Gazetesi'nin 40. kuruluş yıl dönümünü kutluyor; ülkemizin kültür, sanat ve düşünce hayatına sundukları katkılar için tüm çalışanlarını tebrik ediyoruz.