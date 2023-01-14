Kültür sanat ödülü bizi çok onurlandırdı

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü'nü almak bana sürpriz olmadı. Bekliyordum açıkçası. Halk zaten bizi bağrına basmıştı, devlet tarafından ödüllendirilmek çok onurlandırdı. Kral Şakir bir numaralı çocuk ve aile markası oldu. Bunun devlet tarafından da görüşmesi çok mutlu etti bizi. Kral Şakir Türkiye'de kendini kanıtladı, dünyaya açılmayı amaçlıyoruz. Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da 23 ülkede yayınlanıyor, 8 ayrı lehçeye çevrildi. Kral Şakir'in 12. kitabı çıktı. Bu başarı, elde ettiğimiz başarıların en büyüğü. Hiç kitap okumayan çocuklar bile bu seri sayesinde kitap okumayı sevdi.Hepimiz çevre kirliliği, iklim değişikliğini konuşuyoruz. Önemli olan bunun hayatımızın içinde gerçekten var olması. Yoksa boşa kürek çekmiş oluruz. Sev Dünyayı şarkısını da farkındalık yaratması için söyledim. Atık olarak görünen şeyleri geri dönüşümle yeniden hayata kazandırmaya çalışıyorum. Günlük hayatta kullandığımız atık malzemelerden tasarımlar yapıyorum. Devir ekonomi devri. Atmadan önce düşünelim. Eşimi kaybedeli 1 ay oldu. 6 yıl çok mücadele ettik ama kaybettik. Çok zormuş. Garip bir ruh halindeyim.Bir önceki dizide 6 sezon kalmıştım. Yeniden aileye dönmüş oldum. Dizinin yanı sıra Çemberin Anası adlı oyunum devam ediyorum. Burçak Çöllü'nün yazdığı oyunda 8 kişilik bir ekiple oynuyorum. Her perşembe oynuyoruz. Dizi ve tiyatro haricinde bir de hocalık yapıyorum. İşimle özel hayatımı ayırabilen biriyim, sahneden indikten sonra eve gidip fasulye yapabiliyorum. Uyuyarak dinlenen biri değilim, aktif olunca dinleniyorum. İş yaparken çalışmaktan hiç yorulmuyorum.Daha önce asker işlerinde çok oynadım. Farklı bir türdeki işe girdim ama kolay adapte oldum. Kardeşlerim'e yeni başladım. 2 haftadır gidip geliyorum. İlk defa bu kadar genç bir ekiple çalışıyorum. Beni çok güzel karşıladılar. Gençler çok özverili ve disiplinli. Dizinin başarısının tesadüf olmadığını gördüm. Dizide kötü karakteri oynuyorum.Salı akşamı Nef Filarmoni Orkestrası'yla AKM'de sahnede olacağım. Kontratenor Nils Wanderer St. Petersburg keman ekolünün önemli temsilcilerinden Chingiz Osmanov hem solist hem başkemancı olarak konserde yer alacak. Ayrıca Mersin'de yaşıyor eşiyle birlikte. Üçümüz ilk kez İstanbul'da bu konserle bir araya geleceğiz. Özbekistan'da taksiye bindim şoför Rus tenor Radames'ti. İbrahim Tatlıses hayranı çıktı. O adamın yüzde 1'i bende olsa dünyayı sallıyordum dedi. Öyle bir sesi, senfoni orkestrasının önüne çıkart dedi. Söz verdim ve yaptım. Sonra ülkenin gündemine oturdu o konser. Klasik müzik camiasından bir dolu eleştiri yedim ama şu an o polemik yapan arkadaşlar çiğnediğim sakızları yerden topluyorlar. Sanatın şekli şemali olmaz iyisi kötüsü olur.Kadına şiddete hayır dediğimiz gerçek hikayeden uyarlanan Serçenin Gözyaşı adlı bir filmde rol aldım. 10 Mart'ta vizyona giriyor. Şehir dışı işlerinin aranan oyuncusuyum. İlk işim Bodrum'daydı. İkinci işim Adana'ydı. Seviyorum şehir dışı işlerini. Sanatçı bir ailede büyüdüm. 3 yaşında baleye başladım. 4-5 yaşında sahneye çıkıyordum. Sakatlıklarım olduğu için baleye devam edemedim.16 yaşımdayken çocuklara eğitim veriyordum, onu özlüyorum. Oyunculuğu hayal ediyordum, bir deneme çekimine girip başladım. Tamamen şanstı benim için.