Kültürün izinde geleceğin peşinde

Ülkemizinentelektüel birikimine katkı sunma vizyonuyla 2018 yılında yayın hayatına başlayan VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), bugün yedinci yaşını kutluyor. Yayınevi, geçen yedi yılda edebiyat, tarih, iktisat, felsefe, sosyoloji, sanat, klasikler ve çocuk kitapları gibi farklı alanlarda 420'yi aşkın eseri okurlarla buluşturdu. Her kitabında bilgiyi, düşünceyi ve estetiği bir araya getiren VBKY, yerli ve yabancı yazarların önemli yapıtlarını Türkçeye kazandırıyor; hem kültürel mirasımıza sahip çıkıyor hem de çağdaş düşüncenin evrensel diliyle güçlü bir köprü kuruyor.