’Kuruluş Orhan’ nefesleri kesecek

Reyting rekorları kıran 'Kuruluş' dizisinin devamı olan 'Kuruluş Orhan' kadrosuna kattığı usta oyuncularla yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor. Dizinin ikinci tanıtım filmi de tam bu nedenle olay yarattı. Yeni karakterlerin yanı sıra görkemli savaş sahnelerinin de yer aldığı tanıtımda, dizinin yeni hikayesiyle ilgili ipuçları yer aldı.

Orhan Bey rolünde yer alan Mert Yazıcıoğlu'nun yeni imajı ve savaş sahnelerindeki performansı sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Kadroya katılan Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Burak Sergen, Şükrü Özyıldız, Mahassine Merabet, Sevinç Kıranlı ve Tevfik Erman Kutlu ile ilgili sahneler de tanıtımda yer aldı.







Türkiye'den Brezilya'ya, Suudi Arabistan'dan Fas, Cezayir ve Tunus'a, Rusya'dan İspanya'ya kadar birçok ülkede sosyal medya gündemine girerek global çapta büyük ses getirmişti.