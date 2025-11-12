Obadan ayrılıp tek başına yola çıkan Malhun Hatun, ormanda Ak Sakallılar tarafından karşılandı. "Dur hatun kişi, yolun nereyedir?" diyen Ak Sakallı'ya Malhun Hatun'un cevabı Devlet Ana gibi oldu: "Kızıl Elma'ya." Bu söz üzerine onu karşılayan Ak Sakallı, "Ne mutlu o yolda kılıç bileyenlerin analarına" diyerek onu saygıyla selamladı.

KIZIL ELMA'NIN YÖNÜ BELLİ OLDU

Malhun Hatun'un "Kızıl Elma ne yöndedir?" sorusu üzerine, Ak Sakallı "Buyurasın" diyerek onu, sancakların dalgalandığı Ak Sakallılar divanına götürdü. Ak Sakallıların reisi, "Kayının hatunu, Türk'ün has anası… Buyurasın" sözleriyle Malhun Hatun'u karşıladı. Toplantıda yaşanan diyaloglar, Türk töresinin, adaletin ve liderliğin derin anlamını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kuruluş Orhan'da destansı sahne Malhun Hatun Ak Sakallıların huzurunda

"POST HAK EDENİNDİR"

Ak Sakallı, Malhun Hatun'a, "Neden Orhan Bey'e arka çıkarsın?" diye sorduğunda, Malhun Hatun'un cevabı bir devlet ananın vizyonu gibiydi: "Post hak edenindir. Evlatlarımı ayırmam.Ama Bursa'yı alan postla yetinmez, tahta çıkar. Beylikle de yetinmez, sultan olur. Benim için Bursa'yı almaya namzet kişi de Orhan Bey'dir."

Bu sahneler sosyal medyada çok konuşurken izleyiciler, "Malhun Hatun'un sözleri tarih kitaplarında geçecek türden." yorumlarıyla bölüme övgü yağdırdı. Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan üçüncü bölümüyle seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.