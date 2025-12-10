Kuruluş Orhan’da zorunlu ittifak! Orhan Bey ve Flavius aynı cephede

Orhan Bey, Kutsal Mabet Şövalyelerine karşı birlikte hareket etmek için Flavius'u otağa davet etti. Flavius, Orhan Bey'in teklifine karşı, "Bizans bu kadar zayıfken neden bize yardım ediyorsun?" diye sordu.

Orhan Bey, Kutsal Mabed Şövalyelerinin arkasındaki haçlıların uçlarda büyük bir yıkıma sebep olacağını ve bundan kurtulmanın yolunun ise aralarında kurulacak bir ittifak olduğunu ifade etti. Flavius'un güvensizliğine karşı da ittifakı yazılı bir anlaşmayla mühürledi.



İki taraf, Kutsal Mabet Şövalyeleri def edilene kadar birbirlerine saldırmamak üzere sözleşti. Bu sahne, Orhan Bey ve Flavius'un kader ortaklığı mı başlıyor şeklinde yorumlarla bölüme damgasını vurdu.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan yedinci bölümüyle seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.