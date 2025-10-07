‘Kuruluş Orhan’dan ilk tanıtım! Yeni bir destan başlıyor

atv'nin merakla beklenen, Türkiye ve dünyada reyting rekorları kıran, 120 ülkede yayınlanan fenomen dizi Kuruluş Dizisi'nin devamı olan 'Kuruluş Orhan'ın ilk tanıtımı yayınlandı. Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği dizinin ilk tanıtımı daha ilk saniyelerinden izleyiciyi büyüledi. Tanıtım; görkemli prodüksiyonu, etkileyici savaş sahneleri ve müthiş oyuncu kadrosuyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

EFSANELER GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Yeni hikayesi ve kadrosuna kattığı isimlerle yeni sezona bomba gibi gireceğinin sinyallerini veren 'Kuruluş Orhan'ın ilk tanıtımında Mert Yazıcıoğlu'nun yanı sıra Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Mahassine Marabet, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen gibi yeni isimlerle birlikte Kuruluş dizisinde yer alan Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek ve Yiğit Uçan da rol aldı. "Rüzgârı bekleyen sancağa Hayallere ortak yoldaşa/ Rüyasını emanet eden ataya/ Sevdasıyla bir olan yâre/Erini bekleyen hatunlara/ Alplere, Beylere, ululara/Zalim düşmana ve cümle cihana/ Ben, Osman Bey oğlu Orhan. Derim ki: Selam olsun! Biz geldik..." Bu sözleriyle kısa sürede sosyal medyada gündem olan 'Kuruluş Orhan' tanıtımı Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinden'Diriliş' ve 'Kuruluş' hayranları tarafından büyük ilgi gördü. On binlerce beğeni ve yorum alan tanıtım dizinin sezona damgasını vuracağını kanıtladı.

MÜZİĞİ DE KONUŞULDU

İlk tanıtımı izleyenler, "Efsane geri dönüyor", "Yeni bir destan başlıyor" gibi yorumlarla heyecanlarını dile getirirken Mert Yazıcıoğlu'nun yeni imajı, oyuncu kadrosu ve ayrıca tanıtımda kullanılan müzik de çok konuşuldu.