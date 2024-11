Kuruluş Osman 10 milyon aboneye ulaştı!

ATV ekranındaki altıncı sezonunda da heyecanla izlenen, yayınlandığı her bölümle reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman', Youtube'da 10 milyon aboneye ulaştı. Fragmanları ve videoları ile her hafta Youtube Türkiye'nin trend listelerinde yer alan 'Kuruluş Osman, You- Tube'da 10 milyon aboneye sahip ilk dizi kanalı oldu. Dizi, 10 milyon abone sayısını geçerek diğer dizileri açık ara geride bırakmayı başardı.YouTube'daki resmi kanalında 820 milyon izlenme süresine sahip olan dizi, platformun en çok ilgi gören içerikleri arasında yer alıyor. 'Kuruluş Osman', yayınlanan 170'inci bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 6.57 reyting, 17.59 izlenme payı ile çarşamba akşamının galibi oldu. Bölüme Osman Bey'in kızı Fatma Hatun'un, Yusuf'un ve Saruca'nın Sofia tarafından kaçırılması damga vurdu.