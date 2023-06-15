Kuruluş Osman muhteşem sezon finaliyle seyirciyi ekrana kilitledi!

Kuruluş Osman'ın 130. Bölümünde Osman Bey'in, Osmanlı Beyliğini kurduğunu ilan etmesi bölüme damga vurdu. Kuruluş Osman'ın 130. Bölümünde Osman Bey, alpları ve kendisine bağlı beylerle beraber Bafeus Muharebesi'nde Tekfur Valens'e bağlı Bizans güçlerini mağlup etti.

Zaferin ardından ise Osman Bey, Koyunhisar Kalesi'ni fethetti. Osman Bey, fetihten sonra taht salonunda Koyunhisar halkının ileri gelenlerini toplayarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Osman Bey; bundan sonra Bizans'la yapılan ticaretlerde vergi ödemeyeceklerini, kervanlarının da kendisi tarafından korunacağını Koyunhisar halkıyla paylaştı.

Aynı zamanda Osman Bey; hoşgörülü ve birleştirici bir tavırla dili, dini ve milleti ne kadar farklı olursa olsun tüm halkın eşit olduğunu ve herhangi bir sorun yaşadıklarında bizzat kendisine söylenebileceğini vurguladı.

Osman Bey; kendi ahalisini Söğüt Han'da bir araya getirerek Dursun Fakıh'nın Osman Bey adına okuduğu hutbeyle artık hür ve müstakil bir beylik olduğunu ilan etti.

Osman Bey; Boran Alp'i Köprühisar'la, Konur Alp'i Koyunhisar'la ve Cerkutay'ı ise İtburnu Mevkii ile görevlendirdi ve diğer tüm beyleri tek bir sancak altında birleşmesini söyleyerek Kayı Bayrağı verdi.

Bayındır Bey ise artık Çavundur'un Bayındır'ı değil, Kayı'nın Bayındır'ı olduğunu söyledi. Boran Alp'in söylediği "Devlet Ki" marşıyla Osman Bey'in beyliği kutlandı.