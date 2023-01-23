Kutsal Damacana’dan rekor açılış

'Kutsal Damacana 4' filminden rekor açılış! Geçen cuma vizyona giren, başrolünde Şafak Sezer'in oynadığı Polat Yağcı'nın yapımcılığını üstlendiği film, pandemi sonrası en iyi açılış yapan komedi filmi oldu. Film, ilk 3 gün verilerine göre 211 bin 50 kişi tarafından izlendi. Yönetmenliğini Kamil Çetin'in üstlendiği, senaryosunu Kamuran Süner'in yazdığı 'Kutsal Damacana 4', Fikret'in yanlışlıkla girdiği papazlık yolunda Vatikan'a kadar yükselmesinin ardından yurda kesin dönüş yapmasının hikayesini anlatıyor. İlk olarak 2007 yılında sinemaseverlerle buluşan 'Kutsal Damacana' serisinin son filmi olan 'Kutsal Damacana 4'ün kadrosunda; Ersin Korkut, Müjde Uzman, Nilgün Belgün, Ruhi Sarı, Buket Dereoğlu gibi isimler rol alıyor. Ayrıca Şafak Sezer'in kızı Irmak Sezer de filmin bir bölümünde babasına eşlik ediyor.