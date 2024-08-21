Kutsal Damacana’nın yeni İnci’si

TÜRK sinemasının en komik serilerinden biri olarak kabul edilen 'Kutsal Damacana', beşinci ve son filmiyle izleyiciyle buluşacak. Başarılı komedyen Şafak Sezer'in 'Papaz Fikret' karakterini canlandırdığı efsane serinin yeni filmi 'Kutsal Damacana 5-Zombi'de İnci karakterini Aslı Bekiroğlu canlandıracak. 17 Ocak 2025'de vizyona girmesi planlanan filminde, Fikret, Asım ve Artin, ezeli düşmanları 'İblis'in kurduğu yeni bir oyunla mücadele edecek. Ekip bu kez İblis'in dünyaya yaydığı virüsle oluşturduğu zombi ordusuyla savaşacak. Senaryosunu Şafak Sezer'in yazdığı, yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği 'Kutsal Damacana 5-Zombi'nin yönetmen koltuğunda ise Kamil Çetin oturuyor.