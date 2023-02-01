Mağaza çalışanı için özel eğitim

Bahçeşehir Üniversitesi, BAUGO ve İpekyol iş birliğiyle düzenlenen eğitim programı ile İpekyol mağaza çalışanları; 1 yıl sürecek akademik gelişim programına katılabilecek. Akademisyenler ile markanın iç eğitmenleri tarafından işe yeni başlayan satış danışmanları ve müdürlere yönelik verilecek eğitim; yüz yüze, senkron ve asenkron eğitim türlerini içeriyor. Markanın CEO'su Uğur Ayaydın, eğitimle ilgili şunları söyledi: "Mağazacılık sektöründe sirkülasyon çok hızlı. Bu mesleği seçen arkadaşlarımızın kariyer yollarında emin adımlarla ve bilinçli bir şekilde ilerlemelerini arzu ediyoruz. Bu amaçla kendi bünyemizde kurmuş olduğumuz eğitim departmanımızla yaptığımız çalışmayı akademik bir platforma taşımış olduk. Sürdürülebilir olmanın sadece üretimle sınırlı olmadığından yola çıkarak çalışanlarımızı eğitim alanında destekleyerek, toplumsal sürdürülebilirliği de sağladığımıza inanıyoruz."