Tüm servetini kaybedip ucuz otel odalarına düştü! İflas eden dünyaca ünlü modelin son haline inanamayacaksınız...

"BORÇLARINA RAĞMEN MALİKANESİNDEN VAZGEÇMİYOR"

Price'ın 2.5 milyon sterlin değerindeki malikanesini, yaşadığı iflas sürecine rağmen satmaması da gündemde. Masrafını karşılayamadığı bu evi hala elinde tutması, şaibeli olarak kazandığı para konusunda daha fazla söylentiye sebep olmuş durumda.

Nisan ayında 3,2 milyon sterlinlik borç davasından beşinci kez kaçmıştı, bu nedenle yanıtlanmasını istedikleri soruları ise "akıl sağlığının" yerinde olmamasıyla açıkladı.