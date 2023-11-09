Tüm servetini kaybedip ucuz otel odalarına düştü! İflas eden dünyaca ünlü modelin son haline inanamayacaksınız...

Son yıllarda yaşadığı iflas süreci ve davalarla adından tüm dünyada adından söz ettiren Katie Price, kız kardeşi Sophie ile ucuz bir otelden ayrılırken görüntülendi. Son dönemlerde "iflasla" boğuştuğu söylenen yıldız, aynı zamanda birçok mali denetimden geçiyor.
"FAZLA PARA KAZANMADIĞINA DAİR BİR ALGI" ÇABASI"
3.2 Milyon sterlin değerindeki iflas davasında, Katie Price'ın gelirlerinin incelenmesine karar verildi. Gelir ispatı istenen televizyon yıldızı, estetikleri ve harcadığı parayla gündemdeyken aynı zamanda bu ucuz otel odasından çıkarken görüntülenmesinin ardından "fazla para kazanmadığına dair" bir algı oluşturmaya çalıştığı da söylentiler arasında.
Geçen ay yapılan çevrimiçin iflas davası, büyük bir kaosa neden olması sebebiyle gelecek yıla ertelenmişti. Price, çevrimiçi duruşmadaki görüntüler sebebiyle korktuğunu ve endişelendiğini de belirtmişti. Özellikle çeşitli magazin sitelerinde yapılan haberlere gönderme yapan yıldız, "güvende" olmadığını vurguladı.
"BORÇLARINA RAĞMEN MALİKANESİNDEN VAZGEÇMİYOR"
Price'ın 2.5 milyon sterlin değerindeki malikanesini, yaşadığı iflas sürecine rağmen satmaması da gündemde. Masrafını karşılayamadığı bu evi hala elinde tutması, şaibeli olarak kazandığı para konusunda daha fazla söylentiye sebep olmuş durumda.
Nisan ayında 3,2 milyon sterlinlik borç davasından beşinci kez kaçmıştı, bu nedenle yanıtlanmasını istedikleri soruları ise "akıl sağlığının" yerinde olmamasıyla açıkladı.
Katie, Ekim 2020'deki bir önceki duruşmada mahkemeden özür diledi ve şunları ekledi: 'Bu sorunlarla başa çıkamadım veya olup biten her şeyi anlayacak doğru zihinsel durumda değilim' cevabını verdi.
Böyle bir durumu yaşayan kimsenin kınanmaması gerektiğini söyleyen ünlü model, bunun herkesin başına geleceğini anlattı.