Mizahtan spora en iyiler ödüllerine kavuştu

Dünyanın ilk erkek dergisi olarak 90 yıldır centilmenlerin tarzını belirleyen Esquire'in Türkiye edisyonu, Man at His Best ödüllerinin ilkini Genel Yayın Yönetmeni Umut Evirgen ev sahipliğinde Pera Palace Hotel'de hayata geçirdi. Efsane, mizah, spor, perde, gelecek gibi başlıklar altında altı dalda verilen ödüller; Ramsey, Toyota ve Pernod Ricard sponsorluğunda düzenlenen davette sahiplerini buldu.Gecede; 'Hayat' filmindeki performansıyla Burak Dakak'a verilen 'Big Black' Gelecek Ödülü'nü Necip Memili takdim etti. 'Big Black' Perde kategorisinde ödüle layık görülen Serkan Keskin'e ödülünü Taner Ölmez verdi. 'Prens' dizisindeki performansıyla Giray Altınok, 'Big Black' Mizah Ödülü'ne layık görüldü. Altınok'a ödülünü Binnur Kaya verdi. Okan Buruk; 'Big Black' Spor kategorisinde ödül aldı. Buruk'a ödülünü Barış Falay takdim ederken, 'Big Black' Man At His Best 2024 Ödülüne Kenan Doğulu layık görüldü. 'Big Black' Efsane Ödülü'nün sahibi ise Haldun Dormen oldu. Dormen ödülünü Turkuvaz Dergi Genel Müdürü Yasemin Gebeş'in elinden aldı.